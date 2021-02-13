مدرب مولودية الجزائر عن بنشرقي: الأخطر في الزمالك

أكد عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك هو أخطر لاعبي الفريق الأبيض.
وقال المدير الفني:" اللاعب رقم ٢٠ هو أخطر لاعبي الفريق الأبيض وتابعته في مباريات الزمالك السابقة".
وشارك بنشرقي بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة فريقه أمام بطل الجزائر اليوم.
وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
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