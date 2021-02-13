مدرب مولودية الجزائر عن بنشرقي: الأخطر في الزمالك

أكد عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك هو أخطر لاعبي الفريق الأبيض.

وقال المدير الفني:" اللاعب رقم ٢٠ هو أخطر لاعبي الفريق الأبيض وتابعته في مباريات الزمالك السابقة".

وشارك بنشرقي بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة فريقه أمام بطل الجزائر اليوم.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.