الأهلي يقترب من ضم كريم العراقي بعد رفضه التجديد مع المصري

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن خلاف بين إدارة النادي المصري البورسعيدي وكريم العراقي لاعب الفريق فيما يتعلق بتجديد التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن اللاعب يحصل حاليًا على 400 ألف جنيه في الموسم الواحد.

وأشار إلى أن اللاعب طلب الحصول على مليوني ونصف مليون جنيه في الموسم الواحد في الوقت الذي جاء فيه عرض المصري بالحصول على مليون و300 ألف جنيه.