محمد شريف: طموحنا نكسب أفريقيا تاني والعودة للمشاركة بـ كأس العالم للأندية

قال محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طموح اللاعبين في الوقت الجاري هو حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى.
وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لاعبو النادي الأهلي طموحهم لا يتوقف نهائيًا ونسعى لحصد اللقب من جديد والمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى".
وعلق على مباراة بايرن ميونخ: "مباراة كانت صعبة للغاية ولا أحد يتصور صعوبة المباراة".
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