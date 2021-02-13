بانون: كنت قريبًا من الانتقال لفريق خليجي.. وكنا واثقين من الشناوي أمام بالميراس

وقال بانون في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:"كنت قريبًا من الانتقال لنادي خليجي، وكلمني أحد الوكلاء المغربيين وسألني إن كنت أرغب في الانتقال للأهلي، وقلت له أنني أرغب في الانتقال للنادي الأهلي."

وأضاف:" كل الأمور الخاصة بالصفقة انتهت في خلال يومين أو 3 أيام، الوكيل تحدث مع أمير توفيق ومن ثم انتقلت للأهلي وأنا سعيد هنا."

وأكمل قائلًا:"خلال شهرين استطعت التتويج بكأس مصر والميدالية البرونزية في مونديال الأندية، أين كنت سأحقق ذلك في تلك الفترة."