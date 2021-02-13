إصابة لاعب الإسماعيلي بقطع في الرباط الصليبي

أكدت الأشعة التي أجراها محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى قطع فى الرباط الصليبي الأمامي للركبة إضافة للغضروف الداخلي، صرح بذلك الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي. وأضاف أنه سيبدأ من الغد إجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذى سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتمنى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الشفاء العاجل لظهير الدراويش وعودته سريعا لصفوف الفريق.

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