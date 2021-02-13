محمد شريف يسرد قصة حصوله على تيشيرت روبرت ليفاندوفسكي

سرد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قصة حصوله على تيشيرت روبرت ليفاندوفسكي، بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شريف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حصلت على التيشرت بالصدفة فكنت أصافحه بعد المباراة وهو كان يتحدث مع الحكام وعندما عاد قمت بخلع تيشيرتي وتبديله مع اللاعب".

وتابع: "كنت أراقبه من دكة البدلاء فهو لاعب جيد ويتحرك تحركات غير متوقعة".