هيثم عرابي: تيشيرت الأهلي تقيل على بعض اللاعبين.. والإعارة مفيدة لـ مروان محسن

علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على موقف مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسوء التوفيق الذي يعاني منه.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنصح مروان محسن بالخروج للإعارة ومن ثم العودة من جديد للنادي بسبب سوء توفيقه".

وتابع: "كلنا طبعا مقدرين كسرتك وعياطك بعض المباراة ولكن تيشيرت النادي الأهلي تقيل على بعض اللاعبين ولازم تجمد كدة علشان انت بتلعب في نادي كبير ومفيش وقت للندم".

وأشار: "النادي الأهلي كبير ولازم يتقبل فكرة الانتقادات، ومروان محسن يعاني من سوء توفيق كبيرة للغاية والموضوع مش أنه بيجيب جون ولا لا ".