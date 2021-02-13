الجمهور أعطاها أكبر من حقها.. هيثم عرابي: غير راضي عن نتيحة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مباراة النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " جمهور الأهلى أعطى مباراة الفريق أمام البايرن أكبر من حجمها وأنا كنت غير راضي عن الأداء أو النتيجة".

وتابع: "النتيجة لم ترضيني نهائيًا والأداء لا يرضيني والقرعة ظالمة وأظن الأهلي لو لعب بايرن ميونخ في النهائي كان الأمر سيختلف كثيرًا".