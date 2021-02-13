طاهر محمد طاهر: جماهير الأهلي كلمة السر في برونزية مونديال الأندية

أعرب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بالفوز على بالميراس البرازيلي.
وقال طاهر إن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إسعاد جماهيرهم في كل مكان بحصد هذا الإنجاز الكبير.
وأوضح لاعب الأهلي أن شخصية اللاعبين وإصرار الجميع على حصد ميدالية في كأس العالم للأندية كانت كلمة السر في التتويج بالمركز الثالث على مستوى العالم.
وأشار طاهر إلى أن جماهير الأهلي لعبت دورًا بارزًا جدًّا، وكانت الدافع القوي لهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن الفريق يلقى دعمًا جماهيريًّا كبيرًا منذ الوصول إلى الدوحة من جماهير الأهلي.
واختتم طاهر محمد طاهر حديثه قائلًا: «كرة القدم لعبة جماهيرية واللعب دون جماهيرنا أمر سلبي جدا، ومن ثم كنا سعداء بخوض مباريات المونديال في حضور جماهيرنا العظيمة، التي ساندتنا بقوة ودفعتنا إلى هذا الإنجاز».
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