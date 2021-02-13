تقليل من الزمالك.. هيثم عرابي: لا يمكن التحدث عن افتراض مواجهة الأبيض للبايرن ميونخ

علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على تحدث البعض عن لعب الزمالك بشكل أفضل من الأهلي لو واجه نادي بايرن ميونخ.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا اسف يعني اللي بيقول كدة غرضه التقليل من نادي الزمالك ومين اللي جاب الزمالك جمب الأهلي دلوقتي يعني وهو في مصر وهما كدة قصدهم التقليل من نادي الزمالك".

وتابع: "على كل مشجع التركيز في مباراة فريقه فقط ومن قارن الزمالك بالأهلي في ذلك الوقت مش فاهم هو تفكيره أزاي".