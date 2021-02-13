انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد الشناوي “السد العالي” الذي تألق فى بطولة كأس العالم للأندية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثبت محمد الشناوي أنه يعد من أفضل حراس مرمى قارة أفريقيا، حيث أثبت وجوده في النادي الأهلي و منتخب مصر بتفوقه كحارس مرمى، وحقق الشناوي رقم خاص في بطولة كأس العالم للأندية بعد نجاح فريقه النادي الأهلي وتتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2021، حيث فاز النادي الأهلي علي نادى بالميراس البرازيلي بنتيجة 3/2 بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة تحديد المركز الثالث.

محمد الشناوي الذي أصبح حديث العالم، حيث كان سببًا رئيسيًا في فرحة جمهور النادي الأهلي، فقد أثبت لاعبي النادي الأهلي أنهم رجال قادرين على تحمل المسئولية بعد حصولهم على ثقة الجماهير بهم، والفوز بالميدالية البرونزية.

وفي سياق متصل صرحت صحيفة “فرانس فتبول” الفرنسية بعد تتويج الأهلي بالمركز الثالث بعد فوزه على نادى “بالميراس البرازيلى” بالركلات الترجيحية بأنه تميز في هذه المباراة و أنه بطل أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه العريق بعد 2006 .

وقد أثبت محمد الشناوي أنه الجدار العازل لشبكة النادي الأهلي والسد العالي الذى أصبح حديث العالم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي “المريخ السودانى” الثلاثاء المقبل ضمن مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا نسخة 2021.