هيثم عرابي: يجب معاقبة الشحات وكهربا بعد مصافحة أبو تريكة

علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مصافحة كلا من محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات لمحمد ابو تريكة بعد لقاء بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "إدارة الأهلي لازم تعاقب كهربا والشحات بعد مخالفة التعليمات الاحترازية".

وأضاف:"اكيد اللعيبة كلها كانت عندها تعليمات فازاي الاتنين دول بس اللي عمله الحركة دي".