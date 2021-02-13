مدرب حراس الأهلي: الشناوي الأفضل و مستواه يؤهله للعب في أوروبا

كشف ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سر تطور محمد الشناوي حارس المارد الأحمر بشكل عام وفي التصدي لركلات الترجيح بشكل خاص.

وتصدى الشناوي لركلتين جزاء ضد بالميراس البرازيلي ليهدي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء.

وقال يانكون لقناة "أون تايم سبورتس" عن الشناوي: "دربت حراس الأهلي بفكري الذي طبقته في أوروبا، الشناوي يمكن أن يتطور أكثر من ذلك لكن لا بد أن يعمل أكثر من هذا، وفي كل مرة يؤكد أنه أفضل حارس مرمى في إفريقيا، وفي كأس العالم للأندية جاءت اللحظة ليوضح هذا للجميع أنه الأفضل في القارة".

وأردف "وما فعلته في الشناوي مستواه وارتفاعه يؤكد أنه حارس كبير لأنه يخطو خطوات كبيرة في مشواره حتى يقترب من مستوى أفضل حارس مرمى في العالم".

وعن تطور الشناوي في التصدي لركلات الترجيح قال: "الشناوي الآن لا يتحرك مبكرا لأن هذه من الأخطاء التي يرتكبها الحراس وهي القفز مبكرا"،هو الآن ماهر جدا وينتظر للحظة الأخيرة ليتوجه للزاوية السليمة ويركز بشدة في حركة اللاعب أمامه".

وعن نصيحته للشناوي قال: "هو في القمة وأقول له طالما وصلت لها يجب أن تبقى فيها وهذه هي المرحلة الأصعب في كرة القدم ونحن نحاول بأقصى ما لدينا ليبقى لأطول فترة ممكنة في تلك القمة، والسبيل الوحيد لذلك هو العمل ثم العمل وألا يغير أي شيء".

وبسؤاله في رأيه في إمكانية احتراف الشناوي قال يانكون: "لا أفكر في الأمر فالشناوي لديه عقد مع الأهلي مستمر لخمس سنوات".

وتابع "هو الأفضل حاليا ومستواه يؤهله للعب في أوروبا لو كان أصغر لكان احترف سريعا ولكن الآن الأمر مختلف، بالنسبة لي لا يجب أن ينتقل الآن فهو لاعب النادي الأهلي وأتمنى أن يستمر".