تعرف على المرشح لمنصب المدرب العام في الإسماعيلي

اقترب أشرف خضر، نجم الإسماعيلي، والمدير الفني السابق لفريق منتخب السويس أحد أندية القسم الثاني لمنطقة القاهرة والقناة، من تولي منصب المدرب العام في جهاز البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تراجع عن الموافقة على طلب البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق، بإستقدام مدرب عام للفريق من موطنه للإنضمام للجهاز المعاون للفريق.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن الإسماعيلي وافق على طلب المدير الفني خلال الفترة الماضية، إلا أن الهزيمة التي تلقاها الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس في الدوري، سبب تراجع الإسماعيلي والإستقرار على أن يكون المدرب العام في جهاز الإسماعيلي، مدرب مصري وتحديدًا من أبناء النادي الإسماعيلي.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بدون راحة الاستعداد لملاقاة فريق لافيينا أحد أندية القسم الرابع بعد غد الأحد فى دور ال٣٢ من بطولة كأس مصر.
المران اشتمل على خوض الأساسيين تدريبات استشفائية فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.
وأدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.
واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.
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