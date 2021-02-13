محمد هاني عن ضربة جزاء باليمراس: أحب التحديات.. وأرسلت لألفونسو ديفيز رسالة

قال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إنه يحب التحديات عندما وافق على تنفيذ ركلة جزاء امام بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية 2021، والذي ظفر فيها الأهلي بالميدالية البرونزية.

وقال هاني لقناة "أون تايم سبورتس": "لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح في السوبر المصري ضد الزمالك حينما كان على وشك تنفيذ ركلته ضد بالميراس في كأس العالم للأندية، أحب التحديات ما المشكلة أن أخوض التجربة؟".

وواصل "هذه الأمور هي من تكسبني الخبرات وتجعلني أفضل، وحينما سُئلت هل تحب أن تسدد فوافقت على الفور". وعن الإصابة التي كادت تمنعه من المشاركة في مونديال الأندية قال: "لحاقي بالمونديال كان نسبة 50-50 والألم كان كبيرا حينما تعرضت للإصابة بيراميدز، وكانت المؤشرات أنني سألحق باللقاء الثاني وليس بنسبة كبيرة كذلك ولكنني في النهاية استطعت اللحاق بكل المباريات وأنا سعيد بذلك". أما عن الانتقادات فقال: "الانتقادات طبيعية في الأهلي، هذا طبيعي ويجب ألا تستقبل الانتقادات بشكل سلبي وأن تحولها لشيء إيجابي". وبسؤاله عن مواجهة بايرن ميونيخ وكيفية تعامل لاعبو الفريق الألماني أجاب الظهير الأيمن للأهلي "لاعبو بايرن كانوا في قمة الاحترام عكس العديد من اللاعبين الآخرين، وأرسلت لألفونسو ديفيز رسالة تهنئة بفوزه بكأس العالم للأندية بعدما تابعني عبر حسابي بموقع إنستجرام". وعن أشياء يتمنى حدوثها قال: "أتمنى رؤية الجمهور في الملاعب في مصر ولو بنسبة قليلة، اللعب أمام الجمهور شيء مختلف جدا ورائع". وبسؤاله هل يشعر لاعبو الأهلي بالاكتفاء من الفوز بالبطولات أجاب هاني بحسم "لاعب الأهلي لا يكتفي من الفوز بالبطولات، ما حدث لنا الموسم الحالي يجعلنا نتعطش للمزيد ونريد الفوز بالبطولات أكثر فأكثر".

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