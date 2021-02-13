طائرة الاتحاد تهزم هليوبلس في الدوري الممتاز

فاز الفريق الاول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري، على فريق هليوبلس، بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي أقيم على صالة النادي بالشاطبي، في اطار مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة . وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي: الشوط الاول : 25 - 22 الاتحاد الشوط الثاني : 25 - 22 الاتحاد الشوط الثالث : 25 - 11 هليوبلس الشوط الرابع : 25 - 20 هليوبلس الشوط الخامس : 15 - 11 الاتحاد ويواجه الفريق في المباراة القادمة فريق الترسانة يوم الاثنين القادم بالقاهرة .

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