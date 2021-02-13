حسين الشحات عن مصافحة تريكة: أي لقطة نبحث عنها ونحن فى أكبر لقطة وهى كأس العالم

دافع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن نفسه وعن زميله محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما تسببت مصفاحتهما لمحمد أبو تريكة أيقونة القلعة الحمراء في إبعادهما عن مواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية.

وقال الشحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن الواقعة: "لماذا نبحث عن اللقطة أنا أو كهربا من أجل مصافحة أبو تريكة؟ نحن نلعب في الأهلي وفي كأس العالم للأندية هذه هي اللقطة الحقيقية". وواصل "مصافحتنا لأبو تريكة كانت لقطة عفوية جدا، كنا في طريقنا لإجراء بعض الحوارات عقب مباراة بايرن ميونيخ أنا وكهربا وبدر بانون وطاهر محمد والمساحات بين المدرجات والملعب قليلة والجمهور كان يهتف لنا".