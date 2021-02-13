حسين الشحات: أطالب جماهير الاهلي بالصبر على بواليا.. ومروان محسن الأفضل فى مصر

رد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على النقد الموجه لمستوى بالميراس البرازيلي وأنه لا يليق أن يشارك في البطولة وأن هذا ساعد الأهلي فى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس : "لا ينبغي قول ذلك الحديث ، تلك البطولة تقام بوجود سبعة فرق هم الأبطال في كل قارة وذلك قبل انسحاب أوكلاند سيتي، ليس جيدا أن تقلل من إنجاز الأهلي وتقول ماذا فعل؟ نحن حققنا إنجازا ويكتب في تاريخنا وتاريخ النادي".

وبسؤاله عن رسالته لجمهور الأهلي بشأن والتر بواليا "تحلوا بالصبر والقادم أفضل".

أما عن مروان محسن فأتم الشحات حديثه "هو من أفضل المهاجمين في مصر إن لم يكن أفضلهم ولديه الكثير ليقدمه لكنه يحتاج للتوفيق فقط، ضد بالميراس سدد أفضل ركلة بين الـ10 المسديين، أتمنى أن يحصل على لقب هداف الدوري".