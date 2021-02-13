الرياضة

مصائب الإسماعيلي لا تأتي فرادى.. إصابة البدري بالصليبي والعش بشرخ في القدم

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تعرض أحمد العش مدافع الأهلي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، بشرخ في القدم، وتم وضع رجله في الجبس وذلك خلال مران الفريق إستعدادًا لمواجهة لاڤينا المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

وكانت الأشعة اثبتت اصابة محمود البدرى ظهير أيسر الإسماعيلى لقطع فى الرباط الصليبى الأمامى للركبة إضافة للغضروف الداخلى .. صرح بذلك الدكتور محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.

وأضاف بأنه سيبدأ من الغد اجراءات الاتفاق على موعد الجراحة الذى سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتمنى مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الشفاء العاجل لظهير الدراويش وعودته سريعا لصفوف الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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