أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة، بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، من جانب التأمينات.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة خاصة بـ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك. كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة مولودية الجزائر. تعرض أحمد العش مدافع الأهلي المعار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى، بشرخ في القدم، وتم وضع رجله في الجبس وذلك خلال مران الفريق إستعدادًا لمواجهة لاڤينا المقرر لها غدًا الأحد في بطولة كأس مصر.

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