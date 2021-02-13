وقال صايفي فى تصريحاته على قناة بي إن سبورتس: "أي فريق يأتي إلى مصر، يدافع أمام الزمالك، وفريقي مولودية الجزائر، جاء من أجل التعادل فقط، ولكنهم يأتون من أجل نقطة أهم من الخسارة، هذا أمر غير جيد، الجميع كان يدافع فقط أمام الزمالك، لا أعرف طريقة لعب عبدالقادر عمراني، خلال المباراة ولكن لا تنتظر أن تفوز باللعب بهذه الطريقة، من الممكن أن يأتي الفوز عن طريق خطأ".
وأضاف: "بهذه الأداء يخسر المولودية أمام الزمالك في الجزائر، ولكن أنا لا ألوم ولا أحاسب المدرب لأنها أول مباراة، ولكن أتحدث عن طريقة اللعب، كان ممكن أن يلعب بطريقة أخرى أفضل".
وفي بداية غير متوقعة لمسيرته، تعثر الزمالك في مستهل مشواره الإفريقي في دوري الأبطال بالتعادل السلبي مع مولودية الجزائر بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.
الزمالك أهدر العديد من الفُرص خلال المُباراة بينما اكتفى فريق مولودية الجزائر بالتكتل الدفاعي دون الاهتمام بالمحاولات الهجومية أو المرتدات ليحصل على نقطة في النهاية.
المجموعة تضم بجوار الزمالك ومولودية الجزائر فريقي الترجي التونسي وتينجويت السنغالي، وسيذهب وصيف نسخة العام الماضية إلى السنغال في الجولة المُقبلة لمواجهة تينجويت، بينما يستضيف المولودية فريق الترجي.
ملخص المباراة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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