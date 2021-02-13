رفيق صايفي: طريقة لعب المولودية أمام الزمالك خاطئة.. أي فريق سيلعب أمامه سيدافع

قال النجم الجزائري السابق رفيق صايفي، إن جميع الأندية التي ستواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مصر، ستلعب على الدفاع فقط، خاصة وأن مولودية الجزائر فريقه السابق، خاض مباراة الأبيض دفاعيًا فقط، طوال دقائق المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال صايفي فى تصريحاته على قناة بي إن سبورتس: "أي فريق يأتي إلى مصر، يدافع أمام الزمالك، وفريقي مولودية الجزائر، جاء من أجل التعادل فقط، ولكنهم يأتون من أجل نقطة أهم من الخسارة، هذا أمر غير جيد، الجميع كان يدافع فقط أمام الزمالك، لا أعرف طريقة لعب عبدالقادر عمراني، خلال المباراة ولكن لا تنتظر أن تفوز باللعب بهذه الطريقة، من الممكن أن يأتي الفوز عن طريق خطأ".

وأضاف: "بهذه الأداء يخسر المولودية أمام الزمالك في الجزائر، ولكن أنا لا ألوم ولا أحاسب المدرب لأنها أول مباراة، ولكن أتحدث عن طريقة اللعب، كان ممكن أن يلعب بطريقة أخرى أفضل".