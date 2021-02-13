اليوم وزير الرياضة يشهد تحدي بيج رامي وكرم جابر

يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، وبحضور أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو، والبطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا، والبطل الأوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى لـ"رياضات الشارع واللياقة البدنية" برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات، مؤتمرا صحفيا خاصا بإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية التي تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة، وافتتاح بطولة الإسكندرية لـ "اللياقة البدنية وستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

كما يشهد وزير الرياضة إطلاق مبادرة "فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين.

وفى إطار الفعاليات يظهر "بيج رامى، والبطل كرم جابر في تحدي خاص لنشر ثقافة ممارسة رياضة والتوعية بإخطار كورونا.

يذكر أن الفعاليات سوف تقام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، في الحادية عشرة صباحا وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الرياضة، ومحافظة الاسكندرية.