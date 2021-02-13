الرياضة

الزمالك راحة من التدريبات اليوم

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي "باتشيكو"، منح اللاعبين راحة اليوم، السبت، من التدريبات بعد التعادل مع مولودية الجزائر.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا للقاء الإسماعيلي المقرر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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