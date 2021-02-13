بعد انتهاء المونديال.. اجتماع فى الجبلاية للإعلان عن تشكيل لجان المئوية

تعقد اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا عقب عودة رئيس الجبلاية من قطر.
كان المهندس أحمد مجاهد تلقي دعوة من اجل حضور منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى اختتمت فعالياتها اول أمس الخميس.
ويأتي اجتماع الجبلاية من أجل تشكيل لجان احتفالية المئوية لاتحاد الكرة المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان تفاصيل احتفالية الجبلاية بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد الاستقرار على تشكيل عدة لجان لتنظيم الاحتفالية.
كما وضعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ضمن برنامج احتفالية المئوية خوض مباراة عالمية يوم 3 ديسمبر المقبل بالقاهرة.
وفى سياق متصل استقر مسؤولى الجبلاية على إقامة مباراة بين نجوم منتخب مصر السابقين وأساطير كرة القدم في العالم في احتفالية اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه.
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