يحل فريق الهلال السوداني ضيفا على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويسعى الهلال السوداني بقيادة مدربه الصربي رازفان مانولوفيتش لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتخطي دور المجموعات.
في المقابل يتسلح صن داونز الجنوب أفريقي بعامل الأرض لخطف الفوز من الهلال السوداني، وقطع أولى خطوات رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائي.
ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم، صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزاداد الجزائري.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مازيمبي الكونغولي مغ شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة الموت.. الهلال السوداني في مهمة صعبة أمام صن داونز بـ دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.