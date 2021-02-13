ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، ضيفا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

في حال فاز ليستر على ليفربول سيقفز للمركز الثاني مؤقتا، لحين خوض مانشستر يونايتد مباراته، بينما إذا حقق ليفربول الفوز سيقفز للمركز الثالث بدلا من ليستر، وسيستعيد وقتها ليفربول الثقة بعد الخسارة 1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة الماضية.