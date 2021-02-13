أصعب مباراة في حياتنا.. مدرب مولودية الجزائر يكشف سر التعادل أمام الزمالك

كشف عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، عن سر التعادل أمام الزمالك بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد القادر عمراني، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "قلت للاعبين سوف نلعب أصعب مباراة في حياتنا الرياضية ضد فريق غني عن التعريف، وطلبت منهم عندما يشعرون بالإرهاق أن يجروا بقلوبهم، لأنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، كما طلبت منهم التركيز طوال الـ 90 دقيقة، لأننا نلعب ضد فريق يجيد الهجمات السريعة ويتوغل في منطقة الـ 18".

وأضاف: "لا أخفى عليك، كان لدينا معنويات عالية ورغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد عدم تحقيق الفوز خلال 4 مباريات بالدوري الجزائري، حيث تعادل الفريق في مباراتين وخسر مثلهما".

وتابع:" تعاملت مع المباراة بطريقة دفاعية، ولكن إهدارنا الكرة بسهولة جعلنا مضغوطين بشكل مستمر".

واستطرد: "كنت أعلم أن الزمالك يلعب تقريبا بطريقة 4- 2- 4، لكن مع تحرك تتغير الأماكن، ولكن أمام مرمى الخصم يظهر دائما 3 أو 4 لاعبين من الزمالك أمام المرمى، وهذا ما دفعني للعب بطريقة 4 - 2 - 3- 1 رغم أن الفريق ليس متعودا عليها".

وأوضح: "الدفاع لم يكن الحل الوحيد أمام الزمالك، ولكن الظروف هي من أجبرتنا على ذلك، لأن الزمالك لم يترك لنا الفرصة لشن هجومات سريعة".

وواصل: "لم يكن سهلا علي أن أتولى تدريب مولودية الجزائر قبل ثلاث أيام من مواجهة الزمالك، وصيف بطل أفريقيا، ولكن هذا اللقاء سوف نبني عليه أشياء إيجابية خلال الفترة المقبلة، كما أن هذه النتيجة ستمنحنا دفعة إيجابية".

وقال: "لا أستطيع التحدث عن حظوظ فريق مولودية الزمالك في دور المجموعات حاليا، سنركز على كل لقاء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "نسعى لأن تكون عودتنا لبطولة دوري أبطال أفريقيا جدية، نحتاج إلى لقب هذا الموسم للاحتفال بمؤية مولودية الجزائر".

واختتم حديثه قائلا: "رسالتي لجمهور مولودية الجزائر، هي أن تدريب الفريق هو تكليف وليس تشريف، وأن الضغط كبير ليس سهلا، وأسعى لتأدية واجبي".