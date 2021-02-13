هيثم فاروق: الزمالك يحتاج فترة لتعويض مصطفى محمد

وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما أمس ، الجمعة، على ستاد القاهرة، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيطر الزمالك على مجريات المباراة بالكامل دون ترجمتها لأهداف، حيث هدد مرمى عبد القادر صالحي حارس الفريق الجزائري أكثر من مرة.

قال المحلل الكبير هيثم فاروق، نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض يحتاج فترة لتعويض رحيل مهاجمه مصطفى محمد.

وكتب هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "سيحتاج نادي الزمالك لفترة أتمنى أن تكون قصيرة لتعويض مصطفى محمد على مستوى الشق الهجومي والعملية التهديفية وإنهاء الهجمات في مختلف البطولات، وليس أفريقيا فقط، لأن مصطفى محمد كان موقوفا لمدة 4 مباريات أفريقيًا ولو كان مستمرا مع النادي لم يكن مؤهلا للعب مباراة اليوم".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، معارًا من الزمالك لموسم ونصف، مقابل مليوني دولار مع بند البيع النهائي.