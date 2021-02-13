سان جيرمان يواجه نيس بالدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان حامل اللقب نيس على ملعب "بارك دي برانس" اليوم ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم، في آخر تجربة له قبل موقعته المرتقبة ضد برشلونة الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

وتعرّض الفريق الفرنسي لضربتين قويتين، الأولى بإصابة الجناح الارجنتيني انخل دي ماريا في ساقه في مباراة الكلاسيكو ضد مرسيليا الأحد الماضي، ولحق به النجم البرازيلي نيمار الذي يعاني من اصابة في "العضلة المقرّبة الطويلة" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد كاين في مسابقة الكأس الاربعاء ستبعده "نحو 4 أسابيع عن الملاعب".

ولن يخوض نيمار المواجهة ضد فريقه السابق، لكنه قد يكون بتصرف المدرب في مباراة الاياب المقررة في باريس في 10 مارس.

وقال الفريق الفرنسي في بيان "بعد التدقيق في الفحوص التي خضع لها اللاعب، من المتوقع غيابه عن الملاعب لحوالي اربعة اسابيع بحسب تطور اصابته".

أما نيمار فكتب على انستجرام "الحزن عميق، والوجع كبير والبكاء دائم".

لكن سان جرمان لا يستطيع اهدار النقاط في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث متخلفا بفارق 3 نقاط عن ليل المتصدر، فيما يحتل خصمه الجنوبي المركز الثالث عشر.

ودافع مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عن قراره اشراك نيمار ضد كاين بقوله "كل مباراة هي في غاية الاهمية. اعتقد بانه يتعين على باريس سان جرمان الفوز في كل مباراة".

واضاف "لو خسرنا المباراة لتعرّضت لانتقاداتاكم لانني لم اعر اهمية لمسابقة كأس فرنسا. نحن من يتخذ القرارات، نقوم بالتحليل ونحاول اختيار الفريق الافضل".

واستعاد سان جرمان توازنه بعد اول خسارة له في عهد بوكيتينو الذي استلم منصبه مطلع العام الحالي بدلا من الألماني توماس توخل، وكانت امام لوريان 2-3، فحقق الفوز على مرسيليا 2-صفر ثم على كاين 1-صفر.

وسيكون اعتماد بوكيتينو في خط المقدمة في المباريات المقبلة على الثلاثي الارجنتيني ماورو ايكاردي والايطالي مويز كين والنجم الدولي كيليان مبابي.