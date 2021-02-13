أتليتكو يشعل صراع الليجا مع الريال وبرشلونة

اشتعل صراع صدارة الدوري الإسباني بين الثلاثي أتليتكو والريال وبرشلونة بعد تقلص فارق النقاط ما ينذر بسباق محتدم على اللقب مع افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية "الليجا على قيد الحياة"، بعدما سئل مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمره الصحفي بعد المباراة التي فاز فيها ريال عما صارت المهمة التي بدت مستحيلة أكثر قابلية للتحقيق فجأة.

وتقلص ابتعاد أتلتيكو في الصدارة من عشر نقاط إلى خمس في غضون أسبوع، لكنه لا يزال يمتلك في جعبته مباراتين مؤجلتين. وإذا تمكن أتلتيكو وبرشلونة وإشبيلية من حصد النقاط الكاملة لمبارياتهم المؤجلة، سيكون أتلتيكو على بعد 11 نقطة من برشلونة وريال، و12 عن إشبيلية.

لكن جدول الترتيب الآن على الأقل، يبدو متقاربًا، ما يسهل إدخال بعض التوتر المطلوب في السباق إلى اللقب بعد أسابيع من الجفاف وفقدان الحماسة.

وبالتالي، فإن المأساة قد تكون في احتمالية تراجع أتلتيكو، وهو نوع من الافتراضات التي يفضل المدربون واللاعبون عدم التعامل معها.

قال زيدان بإصرار إن "شيئًا لم يتغير"، فيما اعتاد الأرجنتيني دييجو سيميوني الرد على أي سؤال حول اللقب بتسمية خصم أتلتيكو المقبل.

وقال في مقابلة مع قناة "موفيستار" الإسبانية الشهر الماضي "إشبيلية"، قبل أن يغادر على الفور.

لذا يمكن أن تضيق الفجوة أكثر، ومن المحتمل ألا يواصل أتلتيكو وتيرته الحالية، إذ أن ذلك سيعني إنهاءه الموسم بإجمالي 97 نقطة، أي أكثر من أي بطل للدوري الإسباني منذ 2013، عندما وصل برشلونة إلى 100 نقطة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 46 هدفًا حينها.

لكن معرفة ما إذا كان التباطؤ سيكلفهم اللقب، فإن ذلك يعتمد على سرعة أو مقدار التباطؤ، والأهم ربما، هو ما إذا يمكن لريال أو برشلونة الاستفادة من ذلك، من خلال إظهار نوع من الاتساق الذي غاب عنهم حتى الآن.