تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي، بالدوري الإنجليزي. ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات السبت: كأس مصر المقاولون العرب- بتروجيت 2.30 ظهرا الجونة وكيما اسوان 2.30 ظهرا دوري أبطال أفريقيا الترجي - تونجيث السينغالي 3 عصرا مازيمبي - شباب بلوزداد 3 عصرا صن داونز - الهلال السوداني 6 مساء حوريا كوناكري - بيترو أتلتيكو الأنجولي 6 مساء الوداد - كايزر تشيفز 9 مساء الدوري الإنجليزي ليستر سيتي- ليفربول 2.30 ظهرا مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير 7.30 مساء برايتون- أستون فيلا 10 مساء الدوري الإسباني غرناطة- أتلتيكو مدريد 3 عصرا برشلونة- ألافيس 10مساء الدوري الإيطالي نابولي- يوفنتوس 7 مساء سبيزيا- ميلان 9.45 مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 2- 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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