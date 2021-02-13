خاص.. الأهلي يكرم نجوم برونزية كأس العالم في حفل كبير

استقرت إدارة الأهلي على تنظيم حفل كبير لتكريم الفريق الأول لكرة القدم بعد الإنجازات التي حققوها طوال الفترة الماضية خاصة مع الجمع بثلاثية "دوري أبطال أفريقيا، وكأس مصر، والدوري"، إلى جانب برونزية مونديال العالم للأندية.
وقرر "الخطيب"، بعد التشاور مع أعضاء مجلسه، أن يكون الحفل بعد شهر رمضان المعظم؛ حتى تنحسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وسادت حالة من السعادة الشديدة داخل البعثة الحمراء طوال ساعات الليلة التي قضتها في الدوحة بعد الفوز بالميدالية البرونزية واحتفل اللاعبون والجهاز الفني مع الخطيب.
ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الدوحة.
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