تفتيش وزارة الرياضة يحصل على ملف مشروع الهدف باتحاد الكرة

حصلت لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى زارت مقر اتحاد كرة القدم مؤخرا على العديد من الملفات المهمة.

وقامت لجنة الفحص التابعة لوزارة الشباب والرياضة بطلب ملف تبرعات فيفا لمشروع الهدف واسماء الشركات التي تعمل في المشروع وطرق الصرف لها، وما تحصل عليه اتحاد الكرة من اموال من الاتحاد الدولي حتي اخر مبلغ وصل طبقا للتحويلات البنكية في اطار فحص ملفات الاتحاد.

يذكر أن لجنة تفتيش من وزارة الشباب والرياضة تواجدت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

جاء تواجد لجنة التفتيش فى مقر الجبلاية بالجزيرة في ضوء التنسيق الذي يجريه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية بالدولة بشأن عمل لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية.

يُذكر أن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تواجد مؤخرا في قطر لحضور فعاليات كأس العالم للأندية.

كما زار أحمد مجاهد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم وأهداه القميص الخاص بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022.

وتواجد مجاهد في الدوحة بدعوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور بطولة كأس العالم والتي شارك بها النادي الأهلي.