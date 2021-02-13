البوسني دراجان يوفيتش: تدريب الإسماعيلي تحد جديد.. طالبت بـ مدرب عام من البوسنة ولايف كوتش للفريق.. وضيق الوقت سبب عرقلة التعاقد مع مهاجم

في أصعب الأوقات التي يمر بها النادي الإسماعيلي هذا الموسم، تولى البوسني دراجان يوفيتش القيادة الفنية للفريق كآخر المدربين الذي أعلن عنه مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، حيث بدأ الإسماعيلي الموسم الكروى في نسخته الحالية تحت قيادة البرازيلي هيرون ريكادو ثم سلسلة من المدربين، قبل أن يتولى المهمة الفنية.

"يوفيتش" المدير الفني للإسماعيلي يتحدث لـ "دوت الخليج" من خلال الحوار التالي:

في البداية.. لماذا قبلت تولي القيادة الفنية للدراويش رغم تراجع نتائج الفريق؟

في البداية، سعيد بتولي تدريب نادي بحجم الإساعيلي، لأنه نادٍ كبير حصل على ثلاث بطولات في الدوري وبطولة كأس أفريقيا وبطولتين لكأس مصر، ورأيت اللاعبين وبدأت في وضع خطة نعمل عليها باستجابة قوية من اللاعبين لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية، وأرسل لي محمد عبد الجابر، وكيل اللاعبين، بعض التسجيلات لمباريات الفريق في الدوري والبطولة العربية قبل قبول المهمة.

ما تقييمك للاعبين في الإسماعيلي خلال الفترة القليلة الحالية؟

تعرفت باللاعبين خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري، ورأيت اللاعبين بمستوى عالٍ ويحتاجون التركيز معهم على بعض الفنيات وبالتأكيد الهدوء وعدم الاستعجال على تحقيق الفوز.

ما حقيقة طلبك لطبيب نفسي للاعبين؟

ليس طبيبا نفسيا ولكنه لايف كوتش، لأن هناك ضغوطا على اللاعبين بسبب تراجع النتائج وهو فكر جديد بجميع الأندية في أوروبا، ويساعد اللاعبين على الإبداع والتألق.

ما خطتك لعودة الدراويش للمنافسة والهروب من شبح الهبوط؟

هدفنا هو الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري وأيضا للعودة للمنافسة، ولكننا ليس أمامنا إلا التركيز في مشوار بطولتي الدوري وكأس مصر، وسنعمل في الفترة الحالية على الحصول على أفضل نتائج، وسأعد الجماهير التتويج ببطولة الموسم المقبل.

حدثنا عن علاقتك بالإنجولي أري بابل لاعب الإسماعيلي؟

كنت سعيدا عندما علمت بوجود أري بابل في صفوف الإسماعيلي، لأنني سبق لي العمل معه في خلال تواجده مع فريق أول أغسطس، وأثق بقدراته وأرى أنه أحد أفضل لاعبى أنجولا، وسيعود ليقدم أفضل ما لديه مع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

ماذا يحتاجه الإسماعيلي للتتويج ببطولة؟

طالبت بالتعاقد مع مهاجم ولكن ضيق الوقت لم يتمكن من إتمام التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسنعمل الآن بالإمكانيات المتاحة والمنافسة بقوة في جميع اللقاءات القادمة الصعبة، مصر للمقاصة ثم الزمالك وغيرها من اللقاءات.

ماذا عن المصابين في الإسماعيلي؟

بالتأكيد أتابع حالة المصابين، حيث من المقرر أن يعود عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي خلال الفترة المقبلة، للمشاركة مع الفريق تدريجيا.

هل طالبت بتغيير الجهاز المعاون للفريق، برحيل العجوز المدرب العام وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى؟

أحترم الجميع.. ولكن تعاون بين الجهاز الفني واللجنة الفنية للفريق، لاختيار عناصر جديدة وتجربة جديدة في جميع الأطراف للعودة بالإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

رسالتك للجماهير؟

أطالب الجماهير بمساندة الفريق الفترة المقبلة، لإعادرة الثقة للاعبين ودعمهم للعبور من تلك الفترة العصيبة التي يمر بها الدراويش.