ديفونيه يرحب ببعثة بيراميدز في أبيدجان

حرص النجم والهداف الإيفواري السايق فينسينت ديفونيه لاعب انبي وحرس الحدود السابق، على الحضور لمقر إقامة بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز للترحيب بالبعثة ومحاولة تقديم المساعدة والدعم، في ظل عشقه للكرة المصرية وأنديتها.
والتقى ديفونيه بالمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في مقر فندق الإقامة في أبيدجان، ورحب بجميع أعضاء البعثة والفريق وأكد على سعادته بوجود بيراميدز في كوت ديفوار.
وتبادل ديفونيه الحديث مع المهندس ممدوح عيد متمنيا التوفيق لبيراميدز في مهمته القارية، كما رحب بجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، حيث يحرص على تقديم العون للبعثة وحل أي مشكلة تواجهها منذ وصولها.
ويحل بيراميدز ضيفا على نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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