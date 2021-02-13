بعثة بيراميدز تجري مسحة مباراة راسينج كلوب

أجرت بعثة فريق نادي بيراميدز صباح اليوم، المسحة الرسمية الخاصة لمباراة راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية الأفريقية. وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة خاصة تحت إشراف مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وهي المسحة الرسمية لتحديد قائمة المشاركين في المباراة. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير من الجاري على استاد الدفاع الجوي.

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