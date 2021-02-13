موسيماني: كان بإمكاننا الفوز على بايرن ميونخ حال وجود صلاح وماني مع الأهلي

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن المارد الأحمر كان بإمكانه الفوز على بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، لو كان معه محمد صلاح، وساديو ماني في صفوف الفريق.

وأضاف "موسيماني"، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، "أنه كأس العالم، لذلك إذا جئت في المركز الثالث فهذا أمر جيد، لذلك أعتقد أن أفريقيا لا ينبغي أن تُخزى من أن نصبح في المركز الثالث، على الأقل حصلنا على ميدالية".

وتابع "لقد هزمنا بطل كونميبول، وفزنا في مباراتين من أصل ثلاث مباريات في مونديال الأندية، والمباراة التي خسرناها كانت أمام بايرن ميونخ، وكان من الصعب الفوز بها".