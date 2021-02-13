نجم تونس السابق: لا يصح التشكيك في نزاهة معلول بعد تاريخه مع الأهلي

رفض زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، حملة التشكيك في إصابة علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، واتهامه بالتهرب من مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية.
وقال بيه، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "ليس لدي أي شك في هروب علي معلول من المباراة، مش معقول هيضحك على الجهاز الفني، معلول قدم تاريخا كبيرا مع الأهلي ولا يصح التشكيك في نزاهته".
وأضاف: "الأهلي لم يخيب الظن في المونديال وقدم مستويات رائعة، وحقق إنجازا كبيرا للكرة العربية، ولا يمكن وصف بالميراس البرازيلي بالضعيف، لأنه يضم عناصر مميزة".
وحقق الأهلي إنجازا كبيرا في كأس العالم للأندية، بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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