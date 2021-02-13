عماد النحاس يعلن تشكيلة المقاولون أمام بتروجت في كأس مصر

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود أبو السعود الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا نور الدين - حسن الشامي الوسط، إبراهيم صلاح - أحمد مجدي - محمد مجلي - سافيولا - لويس إدوارد الهجوم : أودو موزيس

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