كريستيانو رونالدو يصبح أول شخص يتخطى نصف مليار متابع

واصل كريستيانو رونالدو التربع على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام وفيسبوك وتويتر) لحاجز الـ500 مليون مشترك.

ونشرت الموقع الرسمي ل رسيا اليوم تقرير يثبت ان أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصف مليار متابع.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن موقع "بليتشر ريبورت"، المتخصص في الرياضة، أمس الجمعة، إن رونالدو أصبح أول شخص في العالم يحرز هذا الرقم، فيما أوضح موقع "جول" أن النجم البرتغالي لديه 261 مليون متابع في "إنستغرام"، و148 مليون متابع في "فيسبوك" و91 مليون متابع في "تويتر".

ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس الذي احتفل الأسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ36 قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.