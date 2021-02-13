نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم.. الريدز يواجه ثلاث تحديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم ، نتابع معكم محبي وعشاق الساحرة المستديرة نتيجة ماتش ليفربول وليستر سيتي اليوم وذلك مع بدء المواجهة لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي حيث نرصد تغطية مستمرة بخصوص نتيجة مباراة ليفربول محمد صلاح اليوم في الدوري الإنجليزي ويستضيف ملعب كينج باور واحدة من أهم مباريات الجول الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم نقدمها لكم كتابياً، فهناك الكثير من متابعي كرة القدم وعشاق النجم الكبير محمد صلاح يتابعون ملخص نتيجة ماتش ليفربول اليوم.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

تنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم السبت 13 فبراير 2021 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية وقطر، فيما ينطلق ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه المقالة ملخص نتيجة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول وليستر سيتي اليوم

الريدز 0 ليستر سيتي 0

وتذاع مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قناة بين سبورت 1،2،11 HD، ويعلق على المباراة حسن العيدروس، ملخص أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإنجليزي.

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد، كاباك، هندرسون، روبيرتسون

الوسط: فينالدوم، جونز، ميلنر

الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

يدخل ليفربول لقاء ليستر سيتي متواجداً في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما سيدخل ليستر سيتي المباراة متواجداً في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ملخص نتيجة ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم في الدوري الإنجليزي، يسعى الريدز في لقاء اليوم السبت لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة في ترتيب البريميرليج.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي الآن:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية وقطر، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا…

انطلاق الشوط الأول..

دقيقة 1: هجمة سريعة من جانب عناصر ليفربول طمعاً في تسجيل أول أهداف ليفربول في الدقائق الأولى من زمن الشوط الأول، وتحقيق أسبقية التقدم.

دقيقة 3: لاعبي ليستر سيتي يردون على الريدز بهجمة مرتدة سريعة وتسديده قوية من لاعب الهجوم كادت تسكن شباك أليسون ولكن يتصدى لها الحارس.