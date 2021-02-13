نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي Mksaby TV المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة مكسبي Mksaby TV المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت مجاناً في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و تأتي هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الأولي في المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2021، والتي تضم أيضا الزمالك المصري ومولدية الجزائر، والتي شهدت مباراتهم بالأمس علي ستاد القاهرة التعادل السلبي، وبالتالي بأي فريق سيحقق الفوز اليوم سيكون علي قمة المجموعة، المباراة ستقام في تونس علي الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وتعتبر قنوات بي ان سبورت الرياضية هي الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا، بداية من دور الستة عشر، وهي مجموعة قنوات رياضية مشفرة تابعة لدولة قطر، ويلزم دفع اشتراك لمشاهدة المباريات، وتكون علي ريسيفر خاص فقط بقنوات بي ان سبورت يمكن الحصول عليه، من أقرب فرع تابع لقنوات بي ان سبورت.

تردد قناة مكسبي Mksaby TV الناقلة مجاناً لمباراة الترجي التونسي وتينجويت السنغالي

قناة مكسبي قناة حديثة، تم بثها لأول مرة في شهر أكتوبر من العام الماضي واستطاعت إثبات وجودها في شهور قليلة، حيث أنها قناة مجانية، تعرض المسلسلات والأفلام وبرامج الأطفال، وقد نقلت مباريات كأس العالم للأندية بشكل مجاني، نقلت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في الدور نصف النهائي، كما نقلت أيضا مباراة الأهلي وبالميراس في الثالث والرابع، وهذا هو تردد القناة، والتي أعلنت أنها ستنقل مباراة مباراة الترجي وتينجويت في دوري أبطال أفريقيا.

القمر الصناعي: المصري نايل سات .

تردد القناة : 11411 .

الاستقطاب : أفقي H.

معدل التصحيح 4/3 .

معدل الترميز: 27500 .

موعد مباراة الترجي وتينجويت السنغالي

سيتم نقل مباراة الترجي التونسي وتينجويت السنغالي اليوم السبت الموافق 13 فبراير2021 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس، الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة السعودية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي وتينجويت السنغالي

ستكون مباراة الترجي وتينجويت السنغالي مذاعة عبر القنوات الأرضية داخل تونس ، عبر البث الأرضي لقناة تونس الرياضية مجانا، ويمكن للمقيمين داخل الأراضي التونسية متابعة المباراة، كما أعلنت قناة مكسبي عن إذاعتها للمباراة مجاناً، يهم فريق الترجي اليوم الفوز علي أرضه أول مباراة في المجموعة ليضمن احتلال قمة المجموعة في ظل تعادل منافسيه الآخرين الزمالك المصر ومولدية الجزائر.