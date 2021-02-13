متاعب ليفربول تتواصل..غياب فابينيو بسبب الاصابة

انضم البرازيلي فابينيو نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي إلى قائمة المصابين في النادي، ما سيبعده عن لقاء القمة أمام ليستر سيتي ضمن الجولة الـ24 من "البريميرليغ" غدا السبت.

وقال مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراته المنتظرة "فابينيو لن يكون متوفرا"، مشيرا إلى أنه "يعاني مجددا من إصابة عضلية صغيرة، لذا سيكون خارج تشكيلة هذه المباراة".

وتحوم الشكوك حول مشاركة فابينيو البالغ 27 عاما أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمن السياق ذاته، أكد كلوب أن مهاجمه البرتغالي ديوغو غوتا سيحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتعافي من إصابة في الركبة تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وانتكست آمال ليفربول بالدفاع عن لقبه بطلا للدوري في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ومعاناته من الناحية الدفاعية بعد إصابة قلبي الدفاع الأساسيين الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، إضافة إلى جويل ماتيب ما دفع كلوب بالاستعانة بلاعبي الوسط فابينيو والقائد جوردان هندرسون في الدفاع لسد الثغرات.

ومن المرجح أن يحصل الوافدان الجديدان التركي أوزان كاباك القادم على سبيل الإعارة من شالكه الألماني وبن ديفيز على فرصة المشاركة أمام ليستر.

ولم يفز بطل أوروبا الموسم ما قبل الماضي سوى بثلاث مباريات من مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، كما خرج من كأس إنجلترا وهو يتأخر في الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة.

ويأمل ليفربول في أن يزيد من حظوظه في حجز بطاقته للمسابقة القارية العريقة في الموسم المقبل، عندما يواجه ليستر الثالث الذي يتقدم عليه بفارق 3 نقاط (43 مقابل 40)، علما أن الخسارة تعني تأخره بفارق 6 نقاط.

المصدر: وكالات