أعلن المدير الفني للترجي معين الشعباني اليوم، السبت، تشكيلة فريقه لمباراة تونجيث السنغالي، بملعب رادس في الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.
ويتواجد الترجي وتونجيث الستغالي في مجموعة الزمالك وصيف النسخة الماضية، ومولودية الجزائر.
وسقط الزمالك في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مولودية الجزائر في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الترجي كتالي:
حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى
الدفاع: إلياس الشتي، محمد أمين توجاي، عبد القادر بدران، حمدي النقاز.
الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي.
الهجوم: أنيس البدري، ياسين الخنيسي، علاء الدين المرزوقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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