زبير بية يحسم الجدل بشأن استمرار فرجاني ساسي في الزمالك

كشف زبير بية، نجم منتخب تونس السابق، عن رغبة مواطنه فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، من البقاء في القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.
وقال بية في نصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إن ساسي لديه مستحقات متأخرة عند الزمالك، وإذا تم حل المشكلة سيكمل مشواره، فهو أدرى بمصلحته جيدا سواء بالاستمرار أو المغادرة".
وأتم: "قابلته مرة في المطار وتحدثنا عن مستقبله وشعرت برغبته بالبقاء مع الزمالك".
وتعرض ساسي لالتواء في كاحل القدم، خلال مشاركته في تعادل (0-0) فريقه أمام مولودية الجزائر مساء أمس الجمعة، في ستاد القاهرة، بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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