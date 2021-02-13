نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وألافيس اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر اليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأسباني التي انطلقت بالأمس بمباراة جمعت سيلتا فيغو على ملعبه مع إلتشي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما انطلاقة مباراة اليوم ستشهد خروج فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة غرناطة على ملعبه ساعيا لتحقيق فوز يقتنص به نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الأسباني المتواجد فيها حاليا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد الذي خاض مبارتين أكثر من رفاق سيميوني، بينما فريق برشلونة متواجد في المركز الثالث بفارق ثمانية نقاط عن أتلتيكو مع خوضه مباراة أكثر من المتصدر، وسينطلق في ختام المباريات موعد مباراة برشلونة وألافيس في الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يستضيف ديبورتيفو ألافيس في مباراة قوية يأمل فيها الفريق الكتالوني تحقيق الفوز للعودة للمسار الصحيح سريعا بعد الخسارة التي تلقاها مؤخرا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا خارج ملعبه أمام فريق إشبيلية بهدفين دون رد عن طريق كوندي، وراكيتيش لاعب البارسا السابق الذي صعب المهمة على البلوغرانا بذلك الفوز ليكون لزاما على رفاق ميسي تعويضها، وتحقيق انتصار بفارق ثلاثة أهداف إذا ما أراد بلوغ المباراة النهائية في البطولة، ولكن مهمة برشلونة ضد ألأافيس اليوم لن تكون سهلة أبدا بعدما فشل رفاق كومان في تحقيق الفوز ضد منافسهم في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجولة الثامنة من الليغا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله ريوخا أولا لأصحاب الأرض قبل أن يدرك جريزمان التعادل لبرشلونة.

ديبورتيفو ألافيس يأمل هو الآخر في تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة ستدفع به إلى الأمام في جدول الترتيب المتواجد به حاليا في المركز السادس عشر، ولكن بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتلتيك بيلباو صاحب المركز الحادي عشر، ويدخل ألافيس المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من العودة أخيرا لمسار الانتصارات، وإيقاف سلسلة النتائج السلبية التي شهدت خسارته في أربع مباريات على التوالي في الدوري الأسباني والكأس الذي ودعه من دور الـ 32 أمام ألميريا، ثم واصل ابتعاده عن الانتصارات بتعادله في الجولة قبل الماضية من الليغا ضد خيتافي خارج ملعبه سلبيا، قبل أن يتمكن أخيرا من تحقيق الفوز على ملعبه في آخر مبارياته ضد بلد الوليد بهدف دون رد عن طريق ماتو.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وألافيس اليوم

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت مصر، وفلسطين.

11:00 توقيت مكة المكرمة، والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD3.

تعليق: حفيظ دراجي.