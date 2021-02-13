نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني وأين تُقام والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني هي أكثر الأشياء التي يبحث عنها عشاق القلعة الحمراء بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية، ليبدأ الأهلي رحلة بطولة جديدة وهي دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تبدأ في فبراير الجاري، ويستعد الأهلي للقاء المريخ السوداني بعد ثلاثة أيام من الراحة السلبية بعد العودة من بطولة كأس العالم للأندية، ليبدأ أولى تدريباته على ملعب التتش في عصر غدٍ الأحد الموافق 14 من فبراير لعام 2021، وذلك بعد إجراء المسحة الطبية للتأكد من خلو جميع اللاعبين من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من فبراير لعام 2021 في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد القاهرة بدلاً من إقامته في ستاد السلام، حيث تقرر تغيير مكان إقامة المباراة اليوم.

وقد تم تأجيل لقاء الأهلي أمام المريخ السوداني من 11 فبراير 2021 إلى 16 فبراير 2021 ولمدة خمسة أيام بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الدوحة من 4 فبراير وحتى 11 فبراير الجاري.

يقع الأهلي في المجموعة الأولى، حيث من المقرر فيها أن يواجه كل من المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفريق فيتا كلوب الكونغولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على قناة بي ان سبورت السابعة، وهي قناة مشفرة، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأساسية.

موعد مبارايات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 الثالثة عصراً مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

الجمعة الموافق 5 مارس 2021 مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب.

الثلاثاء الموافق 16 من مارس 2021 مباراة العودة للأهلي ضد فيتا كلوب.

الجمعة الموافق 2 أبريل 2021 مباراة العودة ضد المريخ السوداني.

الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 مباراة العودة ضد سيمبا التنزاني.