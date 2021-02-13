نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل الزمالك في أول مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام مولودية الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خاض نادي الزمالك المصري وصيف الدوري المصري الموسم الماضي أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نادي مولودية الجزائر مساء الأمس الجمعة في مباراة ممتعة تليق ببداية ممتعة لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وأقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولي تحت قيادة الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما وييسا، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين وهذا التعادل يعد بمثابة الخسارة لنادي الزمالك.

دخل نادي الزمالك المباراة بتشكيلة كالأتي:

في حراسة المرمى محمد أبو جبل

في خط الدفاع محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعة، حازم إمام

في خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، زيزو

في خط الهجوم أوباما ومروان حمدي

بينما جاء تشكيل فريق مولودية الجزائر كالأتي:

في حراسة المرمى عبدالقادر صالحي

في خط الدفاع معاذ حداد، نبيل سعدو، محمد مرواني

في خط الوسط نبيل لعمارة، عبدالرحمن حشود، ايسلا دياموندي، ميلود ربيعي

في خط الهجوم سامي فريوي، بلال بن ساحة، عبدالنور بالخير.

وقد وقع الزمالك في المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا مع مولودية الجزائر والترجي التونسي وتوغيث السنغالي، ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة (المجموعة د) بعد مولودية الجزائر بعد حصولهما على نقطة لكل فريق، وسيتقابل فريقين باقي المجموعة الترجي التونسي أمام نادي تونغيث السنغالي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على قناة bein sports 7 على ملعب رادس.

حاول نادي الزمالك الضغط على نادي مولودية الجزائر لكسب أول ثلاث نقاط في البطولة وخصوصًا لأنه يلعب أول مباراة له في البطولة على أرضه في ستاد القاهرة الدولي، أجرى المدرب البرتغالي باتشكيو عدة تغييرات لزيادة خط الهجوم حيث قام بتبديل المهاجم مروان حمدي بأسطورة الزمالك للجيل الحالي محمود عبدالرازق شيكابالا، وتبديل اللاعب إمام عاشور باللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

قدم نادي الزمالك المصري أفضل مستوى له في الموسم الماضي من دوري أبطال أفريقيا حيث صعد لمباراة النهائي أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي المصري نادي القرن، المباراة التي فاز بها النادي الأهلي المصري بنتيجة 2/1 عن طريق عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.