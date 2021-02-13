صلاح يسجل.. ليستر سيتي يضرب ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في الدورى الانجليزي

حقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

أحرز فريق ليستر سيتي 3 أهداف في فريق ليفربول، خلال 5 دقائق ليعوض تأخره بفوز مستحق.

جاء هدف ليستر سيتي الأول عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل بارنيس هدف ليستر الثالث في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 3 - 1، لصالح ليستر سيتي.

بينما جاء هدف فريق ليفربول الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 40 نقطة بينما صعد فريق ليستر سيتي للمركز الثاني برصيد 46 نقطة .