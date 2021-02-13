ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

جاء هدف ليستر سيتي الأول عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 82.
وسجل بارنيس هدف ليستر الثالث في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 3 - 1، لصالح ليستر سيتي.
يذكر أن هدف ليفربول الوحيد جاء عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67.
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