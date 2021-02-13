ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

أحرز فريق ليستر سيتي 3 أهداف في فريق ليفربول، خلال 5 دقائق، من المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف ليستر سيتي الأول عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 82.

وسجل بارنيس هدف ليستر الثالث في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 3 - 1، لصالح ليستر سيتي.

يذكر أن هدف ليفربول الوحيد جاء عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67.